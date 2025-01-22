Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1697 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1697 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 34213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2449 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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