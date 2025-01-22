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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1697 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 гинея 1697 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1697 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1697 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 34213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2449 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1697 "Первый тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1697 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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