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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 2 гинеи Вильгельма III - Великобритания

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2 гинеи 1701

Год Знак Описание Продажи Продажи
1701 0 40
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