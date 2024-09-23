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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Каталог монет Георга IV (1820-1830)

Всего добавлено монет: 136

Период чеканки Георга IV
Каталог монет Георг IV 1820-1830
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Монеты Георга IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1826
 Золото $2,100 $14,000 0 550Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1823 BP
 Золото $2,800 $9,600 1 621Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825
 Золото $1,400 $18,000 1 357Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. SECUNDO
 Серебро $2,800 $5,400 3 807Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1827
 Золото $1,400 - 2 204Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1821 BP
 Золото $1,400 $12,000 5 658Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
5 фунтов 1826
 Золото - $96,000 2 182Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1826
 Серебро $130 $1,100 0 328Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1825
 Золото - $44,000 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. TERTIO
 Серебро $710 $3,500 0 205Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1826
 Золото $1,100 $7,100 1 145Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1826
 Золото $7,000 $20,000 0 129Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1829
 Золото $1,300 $2,700 1 286Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Пенни 1826
 Медь $180 $840 0 431Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1821 BP
 Серебро $270 $2,200 0 206Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит"
 Золото $4,100 $9,600 1 92Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Набор монет 1826
 $200,000 $64,000 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. SECUNDO
 Серебро $2,300 $6,900 0 102Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1825
 Серебро $710 $2,300 0 200Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1824 BP
 Золото $2,700 - 1 183Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. TERTIO
 Серебро $850 $9,900 0 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1822 BP
 Золото $1,300 - 2 359Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
 Серебро $440 $3,700 0 331Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP
 Серебро $590 $3,700 0 231Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1826
 Серебро $350 $3,200 1 280Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Пенни 1825
 Медь $780 $1,200 0 100Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1823 BP
 Золото $3,100 - 0 75Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1821
 Медь $60 $1,900 0 103Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1824 BP
 Золото $1,600 - 1 121Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1828
 Золото $16,000 - 0 22Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1828
 Золото $670 - 0 155Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1825
 Серебро $14,000 $30,000 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1830
 Золото $1,000 $43,000 0 256Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 пенни 1826
 Медь $170 $480 0 183Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825 BP
 Золото $3,000 - 2 86Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 крона 1826
 Серебро - $15,000 1 144Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1825
 Медь $100 $100 2 149Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1823 BP
 Золото $2,000 - 0 48Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1825
 Серебро $330 $1,500 0 242Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1825 BP
 Золото $870 $30,000 0 165Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1824 BP
 Серебро $230 $430 0 153Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825. Гладкий гурт
 Золото $16,000 $17,000 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1827
 Золото $1,100 - 0 55Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822
 Серебро - $32,000 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1825 BP
 Серебро $190 - 0 128Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1827
 Серебро $440 - 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1822
 Медь $110 $740 1 119Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
Пробная 1 крона MDCCCXX (1820)
 Серебро $12,000 $14,000 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
6 пенсов 1826
 Серебро $160 $1,100 1 139Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг IV
1/3 фартинга 1827
 Медь $100 $460 0 133
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