Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Каталог монет Георга IV (1820-1830)
Всего добавлено монет: 136
Каталог монет Георг IV 1820-1830
Монеты Георга IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,100 $14,000 0 550
Великобритания, Георг IV
Соверен 1826
Золото $2,800 $9,600 1 621
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1823 BP
Золото $1,400 $18,000 1 357
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825
Серебро $2,800 $5,400 3 807
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. SECUNDO
Золото $1,400 - 2 204
Великобритания, Георг IV
Соверен 1827
Золото $1,400 $12,000 5 658
Великобритания, Георг IV
Соверен 1821 BP
Золото - $96,000 2 182
Великобритания, Георг IV
5 фунтов 1826
Серебро $130 $1,100 0 328
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1826
Золото - $44,000 0 11
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1825
Серебро $710 $3,500 0 205
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. TERTIO
Золото $1,100 $7,100 1 145
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1826
Золото $7,000 $20,000 0 129
Великобритания, Георг IV
2 фунта 1826
Золото $1,300 $2,700 1 286
Великобритания, Георг IV
Соверен 1829
Медь $180 $840 0 431
Великобритания, Георг IV
Пенни 1826
Серебро $270 $2,200 0 206
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1821 BP
Золото $4,100 $9,600 1 92
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1821 BP "Украшенный щит"
$200,000 $64,000 0 10
Великобритания, Георг IV
Набор монет 1826
Серебро $2,300 $6,900 0 102
Великобритания, Георг IV
1 крона 1822 BP. SECUNDO
Серебро $710 $2,300 0 200
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1825
Золото $2,700 - 1 183
Великобритания, Георг IV
Соверен 1824 BP
Серебро $850 $9,900 0 26
Великобритания, Георг IV
1 крона 1821 BP. TERTIO
Золото $1,300 - 2 359
Великобритания, Георг IV
Соверен 1822 BP
Серебро $440 $3,700 0 331
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
Серебро $590 $3,700 0 231
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP
Серебро $350 $3,200 1 280
Великобритания, Георг IV
1/2 кроны (Полукрона) 1826
Медь $780 $1,200 0 100
Великобритания, Георг IV
Пенни 1825
Золото $3,100 - 0 75
Великобритания, Георг IV
Соверен 1823 BP
Медь $60 $1,900 0 103
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1821
Золото $1,600 - 1 121
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1824 BP
Золото $16,000 - 0 22
Великобритания, Георг IV
Соверен 1828
Золото $670 - 0 155
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1828
Серебро $14,000 $30,000 0 11
Великобритания, Георг IV
1 крона 1825
Золото $1,000 $43,000 0 256
Великобритания, Георг IV
Соверен 1830
Медь $170 $480 0 183
Великобритания, Георг IV
1/2 пенни 1826
Золото $3,000 - 2 86
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825 BP
Серебро - $15,000 1 144
Великобритания, Георг IV
1 крона 1826
Медь $100 $100 2 149
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1825
Золото $2,000 - 0 48
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1823 BP
Серебро $330 $1,500 0 242
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1825
Золото $870 $30,000 0 165
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1825 BP
Серебро $230 $430 0 153
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1824 BP
Золото $16,000 $17,000 0 24
Великобритания, Георг IV
Соверен 1825. Гладкий гурт
Золото $1,100 - 0 55
Великобритания, Георг IV
1/2 соверена 1827
Серебро - $32,000 0 1
Великобритания, Георг IV
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1822
Серебро $190 - 0 128
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1825 BP
Серебро $440 - 0 30
Великобритания, Георг IV
1 шиллинг 1827
Медь $110 $740 1 119
Великобритания, Георг IV
Фартинг 1822
Серебро $12,000 $14,000 0 12
Великобритания, Георг IV
Пробная 1 крона MDCCCXX (1820)
Серебро $160 $1,100 1 139
Великобритания, Георг IV
6 пенсов 1826
Медь $100 $460 0 133
Великобритания, Георг IV
1/3 фартинга 1827
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