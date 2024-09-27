Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,267,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Соверен
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1827 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 8000 GBP. Торги состоялись 28 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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