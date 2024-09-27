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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Соверен 1827 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Соверен 1827 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,267,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1827 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 8000 GBP. Торги состоялись 28 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1827 на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания Соверен 1827 на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Великобритания Соверен 1827 на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность F
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1827 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания Соверен 1827 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1827 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Где купить?
Великобритания Соверен 1827 на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону
Великобритания Соверен 1827 на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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