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1827
Великобритания
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1820-1830
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1827
Монеты Великобритании 1827 года
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Наборы
Золотые монеты
Соверен 1827
Средняя цена
1400 $
Продажи
2
202
1/2 соверена 1827
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
55
Серебряные монеты
1 шиллинг 1827
Средняя цена
440 $
Продажи
0
30
6 пенсов 1827
Средняя цена
360 $
Продажи
0
8
4 пенса (1 Грот) 1827 Монди
Средняя цена
35 $
Продажи
0
3
3 пенса 1827 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1827 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1827 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Пенни 1827
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
68
1/2 пенни 1827
Средняя цена
130 $
Продажи
1
77
Фартинг 1827
Средняя цена
100 $
Продажи
0
17
1/3 фартинга 1827
Средняя цена
100 $
Продажи
0
133
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
Наборы монет
Набор монет 1827 Монди
Средняя цена
280 $
Продажи
1
36
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Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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