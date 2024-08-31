Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1827
Средняя цена 1400 $
Продажи
2 202
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1827
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 55

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1827
Средняя цена 440 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
6 пенсов 1827
Средняя цена 360 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1827 Монди
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1827 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1827 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1827 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1827
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1827
Средняя цена 130 $
Продажи
1 77
Аверс
Реверс
Фартинг 1827
Средняя цена 100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1827
Средняя цена 100 $
Продажи
0 133

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1827 Монди
Средняя цена 280 $
Продажи
1 36
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск