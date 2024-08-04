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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1827 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1827 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1827 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1827 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 7594 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (2)
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  • Coin Cabinet (1)
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  • London Coins (6)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (6)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - January 16, 2019
Продавец DNW
Дата 16 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - August 1, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 1 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе London Coins - December 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 5, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания Набор монет 1827 "Монди" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Набор монет 1827 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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