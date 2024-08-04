Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1827 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1827 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 7594 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.
Сохранность
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- Spink (6)
- Stack's (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 1 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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