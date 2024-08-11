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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Наборы монет Набор монет Георга IV - Великобритания

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Набор монет 1822-1830

Монди
Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 0 531823 0 421824 0 311825 0 311826 0 401827 1 361828 0 221829 0 261830 0 36
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Набор монет 1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 0 10
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