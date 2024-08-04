Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1826 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1826 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2514 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 7 января 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Bolaffi (1)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (5)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • London Coins (8)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (3)
  • Nomisma (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (10)
  • Stack's (3)
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Spink - March 23, 2020
Продавец Spink
Дата 23 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - August 27, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 27 августа 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе CNG - April 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - February 20, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе London Coins - June 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1826 "Монди" на аукционе Nomisma - April 4, 2017
Продавец Nomisma
Дата 4 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Набор монет 1826 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1826 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Набор монет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск