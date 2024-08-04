Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1826 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1826 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2514 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 7 января 2012.
Сохранность
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- NOONANS (1)
- Spink (10)
- Stack's (3)
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 27 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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