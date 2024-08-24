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Великобритания
1826
Великобритания
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1820-1837
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1820-1830
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1826
Монеты Великобритании 1826 года
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Наборы
Золотые монеты
5 фунтов 1826
Средняя цена
—
Продажи
2
180
2 фунта 1826
Средняя цена
7000 $
Продажи
0
129
Соверен 1826
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
550
1/2 соверена 1826
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
144
Серебряные монеты
1 крона 1826
Средняя цена
—
Продажи
1
143
1/2 кроны (Полукрона) 1826
Средняя цена
350 $
Продажи
1
279
1 шиллинг 1826
Средняя цена
130 $
Продажи
0
328
6 пенсов 1826 BP
Средняя цена
350 $
Продажи
0
14
6 пенсов 1826
Средняя цена
160 $
Продажи
1
138
4 пенса (1 Грот) 1826 Монди
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
3 пенса 1826 Монди
Средняя цена
90 $
Продажи
0
1
2 пенса 1826 Монди
Средняя цена
50 $
Продажи
0
3
Пенни 1826 Монди
Средняя цена
160 $
Продажи
0
1
Медные монеты
Пенни 1826
Средняя цена
180 $
Продажи
0
431
1/2 пенни 1826
Средняя цена
170 $
Продажи
0
183
Фартинг 1826
Средняя цена
80 $
Продажи
0
52
Фартинг 1826
Средняя цена
85 $
Продажи
0
134
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
Наборы монет
Набор монет 1826 Монди
Средняя цена
270 $
Продажи
0
40
Набор монет 1826
Средняя цена
200000 $
Продажи
0
10
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Зактрыть
???
Великобритания
Период
1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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