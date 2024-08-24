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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1826
Средняя цена
Продажи
2 180
Аверс
Реверс
2 фунта 1826
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Соверен 1826
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 550
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1826
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 144

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1826
Средняя цена
Продажи
1 143
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1826
Средняя цена 350 $
Продажи
1 279
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1826
Средняя цена 130 $
Продажи
0 328
Аверс
Реверс
6 пенсов 1826 BP
Средняя цена 350 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1826
Средняя цена 160 $
Продажи
1 138
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1826 Монди
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1826 Монди
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1826 Монди
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1826 Монди
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1826
Средняя цена 180 $
Продажи
0 431
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1826
Средняя цена 170 $
Продажи
0 183
Аверс
Реверс
Фартинг 1826
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Фартинг 1826
Средняя цена 85 $
Продажи
0 134

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1826 Монди
Средняя цена 270 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Набор монет 1826
Средняя цена 200000 $
Продажи
0 10
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