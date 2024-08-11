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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1826 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 пенса 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1826 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 75 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • cgb.fr (1)
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  • Heritage (1)
Великобритания 2 пенса 1826 "Монди" на аукционе cgb.fr - July 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 июля 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Великобритания 2 пенса 1826 "Монди" на аукционе Heritage - May 20, 2021
Великобритания 2 пенса 1826 "Монди" на аукционе Heritage - May 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 мая 2021
Сохранность PL63 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса 1826 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL63 PCGS
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1826 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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