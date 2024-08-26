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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1826 года BP "Тип 1824-1826" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1826 года BP "Тип 1824-1826" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 6 пенсов 1826 года BP "Тип 1824-1826" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 689,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1826 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Auction World за 150000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Luciani (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1826 BP на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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