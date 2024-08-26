Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1826 года BP "Тип 1824-1826" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 689,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1826 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Auction World за 150000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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