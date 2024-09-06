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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1826 года "Тип 1826-1829" (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32771 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 290 USD
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Via - May 28, 2024
Продавец Via
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе St James’s - May 23, 2023
Продавец St James’s
Дата 23 мая 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 6 пенсов 1826 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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