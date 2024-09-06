Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1826 года "Тип 1826-1829" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32771 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 290 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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