Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 фунта 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,9761 гр
- Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 2 фунта
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе MDC Monaco за 50000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
18745 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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