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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 фунта 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 фунта 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 фунта 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 фунта
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе MDC Monaco за 50000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
18745 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе New York Sale - January 12, 2022
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Spink - September 21, 2021
Великобритания 2 фунта 1826 на аукционе Spink - September 21, 2021
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фунта 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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