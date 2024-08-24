Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
5 фунтов 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 39,9403 гр
- Чистого золота (1,1775 oz) 36,6253 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 5 фунтов
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 фунтов 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе MDC Monaco за 340000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF60 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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