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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

5 фунтов 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 5 фунтов 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 5 фунтов 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 39,9403 гр
  • Чистого золота (1,1775 oz) 36,6253 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 фунтов
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 фунтов 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе MDC Monaco за 340000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
70186 $
Цена в валюте аукциона 11000000 JPY
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF60 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Где купить?
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PR63 DCAM PCGS
К аукциону
Великобритания 5 фунтов 1826 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 фунтов 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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