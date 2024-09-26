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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Золотые монеты 5 фунтов Георга IV - Великобритания

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5 фунтов 1826

Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1826 150 2 180
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