Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1826 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,432
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1826 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 70 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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