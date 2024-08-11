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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1826 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1826 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Sincona

Техническая информация

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1826 года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30843 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282000 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (3)
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
110223 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Spink - May 3, 2022
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Spink - May 3, 2022
Продавец Spink
Дата 3 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
81235 $
Цена в валюте аукциона 65000 GBP
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Spink - September 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе GINZA - November 23, 2019
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 28, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 28 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Spink - September 26, 2007
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2007
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1826 на аукционе Goldberg - September 6, 2004
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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