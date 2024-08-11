Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1826 года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30843 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282000 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
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- GINZA (1)
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- Spink (3)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
110223 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 сентября 2007
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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