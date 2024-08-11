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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1826 года "Тип 1821-1826" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Фартинг 1826 года "Тип 1821-1826" - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Фартинг 1826 года "Тип 1821-1826" - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,666,240

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1826 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62591 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе InAsta - March 8, 2023
Продавец InAsta
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1826 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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