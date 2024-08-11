Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1826 года "Тип 1821-1826" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,666,240
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Фартинг
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1826 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62591 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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