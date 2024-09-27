Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1826 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 345,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (144)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32236 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (5)
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (10)
  • Coin Cabinet (10)
  • DNW (6)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (8)
  • Grün (1)
  • Heritage (42)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (6)
  • Leu (2)
  • London Coins (2)
  • Münzenonline (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • NOONANS (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (7)
  • Sonntag (1)
  • Spink (14)
  • St James’s (9)
  • Stack's (7)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Coin Cabinet - September 22, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1826 на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1826 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 соверена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск