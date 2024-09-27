Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 345,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (144)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1826 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32236 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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