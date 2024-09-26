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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1826 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1826 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,031,630

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1826 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Spink - January 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Spink - January 23, 2024
Продавец Spink
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1826 на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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