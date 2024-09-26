Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,031,630
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1826 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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