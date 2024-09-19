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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1826 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1826 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,712

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1826 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 125 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1826 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1826 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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