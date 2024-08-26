Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1829 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1829 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
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- Stack's (2)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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