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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1829 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1829 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1829 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1829 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (6)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • London Coins (2)
  • Spink (7)
  • Stack's (2)
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - March 2, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1829 "Монди" на аукционе Spink - June 23, 2010
Продавец Spink
Дата 23 июня 2010
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1829 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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