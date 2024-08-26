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1829
Монеты Великобритании 1829 года
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Золотые монеты
Соверен 1829
Средняя цена
1300 $
Продажи
1
285
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1829
Средняя цена
400 $
Продажи
0
48
1 шиллинг 1829
Средняя цена
400 $
Продажи
1
32
6 пенсов 1829
Средняя цена
170 $
Продажи
1
55
4 пенса (1 Грот) 1829 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1829 Монди
Средняя цена
70 $
Продажи
0
2
2 пенса 1829 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Пенни 1829 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Фартинг 1829
Средняя цена
180 $
Продажи
0
8
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
Наборы монет
Набор монет 1829 Монди
Средняя цена
840 $
Продажи
0
26
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1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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