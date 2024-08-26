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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1829
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 285

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1829
Средняя цена 400 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1829
Средняя цена 400 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
6 пенсов 1829
Средняя цена 170 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1829 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1829 Монди
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1829 Монди
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1829 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1829
Средняя цена 180 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1829 Монди
Средняя цена 840 $
Продажи
0 26
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