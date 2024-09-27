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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1829 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1829 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1829 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,168

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1829 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 250 EUR. Торги состоялись 30 октября 2020.

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Великобритания 3 пенса 1829 "Монди" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Великобритания 3 пенса 1829 "Монди" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность PL58 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 3 пенса 1829 "Монди" на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1829 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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