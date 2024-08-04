Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 пенса 1829 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,960
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 2 пенса
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1829 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV
Сохранность
- Все фирмы
- ICE (2)
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