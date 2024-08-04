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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1829 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Фартинг 1829 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Фартинг 1829 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,505,280

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1829 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 2 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Baldwin's (1)
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  • Heritage (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (1)
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 234 USD
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1829 на аукционе Baldwin's - November 7, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 7 ноября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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