Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1829 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,505,280
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Фартинг
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1829 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 2 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 234 USD
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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