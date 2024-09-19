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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1829 года (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 404,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 19, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 7, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - June 10, 2021
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Spink - June 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - November 29, 2018
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 6 пенсов 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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