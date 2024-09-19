Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1829 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 404,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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