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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1829 года (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 508,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 978 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Roxbury’s - March 27, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Spink - January 24, 2022
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе VL Nummus - November 7, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Davissons Ltd. - September 28, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1829 на аукционе Spink - October 6, 2020
Продавец Spink
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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