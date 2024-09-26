Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1829 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 508,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 978 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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