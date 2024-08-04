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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Георга IV - Великобритания

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1/2 кроны (Полукрона) 1820-1823

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1820 BP 2,396,592 0 3311820 BP Гладкий гурт - 0 01821 BP 1,435,000 0 2311823 BP 2,004,000 0 7
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1/2 кроны (Полукрона) 1823-1824

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1823 BP 2,003,760 0 1341824 BP 466,000 0 50
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1/2 кроны (Полукрона) 1825-1829

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1825 2,259,000 0 2001825 Гладкий гурт - 0 141826 2,189,000 1 2791828 50,000 0 581829 508,000 0 48
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