Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,259,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1699 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 10 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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