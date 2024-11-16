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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1825 года (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,259,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1699 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 10 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Busso Peus - November 6, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1825 на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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