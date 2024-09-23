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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1823-1824" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1823-1824" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1823-1824" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,003,760

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе The New York Sale за 8000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
7705 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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