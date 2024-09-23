Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1823-1824" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,003,760
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе The New York Sale за 8000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
7705 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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