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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фунта 1823 BP
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 620
Аверс
Реверс
Соверен 1823 BP
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1823 BP
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP
Средняя цена 530 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1823 BP
Средняя цена 330 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1823 Монди
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1823 Монди
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1823 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1823 Монди
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1823
Средняя цена 80 $
Продажи
0 44

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1823 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 5

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1823 Монди
Средняя цена 240 $
Продажи
0 42
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