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Великобритания
1823
Великобритания
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1820-1837
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1820-1830
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1823
Монеты Великобритании 1823 года
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Наборы
Золотые монеты
2 фунта 1823 BP
Средняя цена
2800 $
Продажи
1
620
Соверен 1823 BP
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
75
1/2 соверена 1823 BP
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
48
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
7
1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP
Средняя цена
530 $
Продажи
0
134
1 шиллинг 1823 BP
Средняя цена
330 $
Продажи
0
37
4 пенса (1 Грот) 1823 Монди
Средняя цена
100 $
Продажи
0
3
3 пенса 1823 Монди
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
2 пенса 1823 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1823 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
Фартинг 1823
Средняя цена
80 $
Продажи
0
44
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
1/2 кроны (Полукрона) 1823 Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Наборы монет
Набор монет 1823 Монди
Средняя цена
240 $
Продажи
0
42
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1820-1837
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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