Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 693,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2317 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (12)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (3)
- CNG (2)
- DNW (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (5)
- Höhn (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Morton & Eden (1)
- NOONANS (1)
- Spink (3)
- Stack's (1)
- Teutoburger (3)
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск