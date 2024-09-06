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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1823 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,640

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1823 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Künker (1)
Великобритания 3 пенса 1823 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Великобритания 3 пенса 1823 "Монди" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1823 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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