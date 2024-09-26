Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1820-1823" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,004,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Spink UK за 4400 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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