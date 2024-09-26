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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1820-1823" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1820-1823" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года BP "Тип 1820-1823" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,004,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Spink UK за 4400 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • St James’s (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 303 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе St James’s - January 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - September 23, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - September 23, 2019
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 BP на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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