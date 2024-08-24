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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1823 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1823 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе London Coins LTD за 1600 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Baldwin's (4)
  • CNG (2)
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (7)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (5)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (6)
  • Stack's (2)
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе London Coins - June 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - October 22, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Spink - December 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1823 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1823 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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