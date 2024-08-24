Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1823 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1823 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе London Coins LTD за 1600 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2016.
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- Stack's (2)
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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