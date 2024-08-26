Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 617,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Соверен
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1823 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32315 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32900 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3805 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2125 $
Цена в валюте аукциона 2125 USD
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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