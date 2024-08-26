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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Соверен 1823 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Соверен 1823 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 617,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1823 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32315 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32900 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3805 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2125 $
Цена в валюте аукциона 2125 USD
Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - February 13, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1823 BP на аукционе Spink - January 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Соверен 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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