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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1823 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1823 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 1,980

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1823 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 190 GBP. Торги состоялись 2 июля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Naumann (2)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1823 "Монди" на аукционе Naumann - April 3, 2022
Продавец Naumann
Дата 3 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1823 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 66 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1823 "Монди" на аукционе Naumann - March 7, 2021
Продавец Naumann
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1823 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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