Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 224,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1823 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 51753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10925 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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