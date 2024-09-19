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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1823 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1823 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 224,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1823 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 51753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10925 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - June 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Spink - September 21, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Spink - September 21, 2021
Продавец Spink
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1823 BP на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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