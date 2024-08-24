Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 13,74 гр
- Чистого серебра (0,4086 oz) 12,7095 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 22000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
24215 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
24215 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Где продать?
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