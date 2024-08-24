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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 13,74 гр
  • Чистого серебра (0,4086 oz) 12,7095 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1823 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 22000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
24215 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
24215 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность PF65 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1823 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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