Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 466,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе St James’s Auction за 12000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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