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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 466,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе St James’s Auction за 12000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
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  • Künker (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Spink (11)
  • St James’s (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Spink - September 6, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Spink - March 21, 2022
Продавец Spink
Дата 21 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Spink - January 24, 2022
Продавец Spink
Дата 24 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - February 25, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе CNG - October 20, 2020
Продавец CNG
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - February 21, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 BP на аукционе Heritage - February 21, 2019
Продавец Heritage
Дата 21 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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