Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1820 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,396,592
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (331) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16200 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
3482 $
Цена в валюте аукциона 550000 JPY
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность G
Цена
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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