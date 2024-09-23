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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1820 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,396,592

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (331) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16200 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
3482 $
Цена в валюте аукциона 550000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Spink - January 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 января 2024
Сохранность AU
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе St James’s - October 19, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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