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1820
Монеты Великобритании 1820 года
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Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
Средняя цена
440 $
Продажи
0
331
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 крона MDCCCXX (1820) Пробная
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
12
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
1/2 кроны (Полукрона) 1820 Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
2
6 пенсов 1820 Пробные
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
5
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Вильгельм IV
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