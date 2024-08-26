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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1820 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP
Средняя цена 440 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1820 BP Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона MDCCCXX (1820) Пробная
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1820 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1820 Пробные
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 5
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