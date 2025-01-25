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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1820 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,320

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 64321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1820 на аукционе Heritage - August 27, 2020
Великобритания 3 пенса 1820 на аукционе Heritage - August 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Великобритания 3 пенса 1820 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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