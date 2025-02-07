Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Каталог монет Георга III (1760-1820)
Всего добавлено монет: 202
Каталог монет Георг III 1760-1820
Монеты Георга III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $3,000 $37,000 3 624
Великобритания, Георг III
Соверен 1817
Золото $1,600 - 0 100
Великобритания, Георг III
1 гинея 1792 "Лопата"
Золото $770 - 0 39
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип"
Золото $1,000 $11,000 0 201
Великобритания, Георг III
1 гинея 1774 "Четвертый тип"
Золото $550 - 0 31
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1794 "Лопата"
Золото $900 $12,000 4 341
Великобритания, Георг III
1 гинея 1787 "Лопата"
Золото $1,700 $32,000 3 808
Великобритания, Георг III
Соверен 1820
Золото $600 - 0 84
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой"
Золото $550 - 0 75
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой"
Золото $930 - 0 148
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1801 "Герб с подвязкой"
Золото $500 - 2 382
Великобритания, Георг III
1/4 гинеи 1762
Золото $310 - 0 132
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1806 "Второй тип"
Золото $890 - 0 71
Великобритания, Георг III
1 гинея 1784 "Четвертый тип"
Золото $630 - 1 328
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1804 "Герб с подвязкой"
Серебро $570 $4,300 1 522
Великобритания, Георг III
1 крона 1820. Гурт "LX"
Серебро $140 - 0 36
Великобритания, Георг III
6 пенсов 1818
Золото $1,500 $24,000 0 68
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1764 "Второй тип"
Золото $1,900 - 0 20
Великобритания, Георг III
1 гинея 1767 "Третий тип"
Золото $1,500 - 4 292
Великобритания, Георг III
1 гинея 1793 "Лопата"
Золото $1,100 $13,000 1 490
Великобритания, Георг III
1/2 соверена 1817
Золото $420 - 1 89
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1808 "Второй тип"
Золото $690 - 0 38
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип"
Золото $1,400 - 2 169
Великобритания, Георг III
1 гинея 1785 "Четвертый тип"
Золото $110,000 - 0 6
Великобритания, Георг III
Соверен 1819
Золото $7,800 $39,000 1 117
Великобритания, Георг III
Соверен 1818
Золото $1,600 - 0 113
Великобритания, Георг III
1 гинея 1795 "Лопата"
Золото $1,200 - 1 13
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1768 "Второй тип"
Золото $3,500 - 0 5
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1811 "Второй тип"
Золото $1,700 - 0 15
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1769 "Второй тип"
Золото $880 - 0 22
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип"
Золото $1,200 - 0 37
Великобритания, Георг III
1 гинея 1766 "Третий тип"
Золото $2,600 $20,000 0 33
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1762 "Первый тип"
Серебро - $6,700 0 12
Великобритания, Георг III
1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова". Гладкий гурт
Золото $920 $32,000 0 57
Великобритания, Георг III
1 гинея 1782 "Четвертый тип"
Золото $1,600 $7,300 1 176
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1813 "Герб с подвязкой"
Золото $2,200 $7,400 0 24
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1813 "Второй тип"
Золото $870 - 0 70
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1786 "Четвертый тип"
Золото $2,000 $11,000 0 59
Великобритания, Георг III
1 гинея 1764 "Второй тип"
Золото $810 - 1 148
Великобритания, Георг III
1 гинея 1790 "Лопата"
Золото $1,200 - 0 29
Великобритания, Георг III
1 гинея 1783 "Четвертый тип"
Золото $6,300 $29,000 3 249
Великобритания, Георг III
1 гинея 1813 "Военный"
Серебро $6,700 $3,600 0 7
Великобритания, Георг III
1 шиллинг 1816. Гладкий гурт
Золото $400 - 0 74
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1809 "Второй тип"
Золото $1,200 - 0 177
Великобритания, Георг III
1 гинея 1775 "Четвертый тип"
Золото $960 - 1 275
Великобритания, Георг III
1 гинея 1788 "Лопата"
Золото $1,400 - 0 35
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип"
Серебро $440 - 1 56
Великобритания, Георг III
1 шиллинг 1818
Золото $820 - 0 25
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип"
Золото $1,900 - 0 9
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1774 "Второй тип"
Золото $790 - 1 83
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1797 "Лопата"
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