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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Каталог монет Георга III (1760-1820)

Всего добавлено монет: 202

Период чеканки Георга III
Каталог монет Георг III 1760-1820
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Монеты Георга III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Великобритания, Георг III
Соверен 1817
 Золото $3,000 $37,000 3 624Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1792 "Лопата"
 Золото $1,600 - 0 100Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип"
 Золото $770 - 0 39Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1774 "Четвертый тип"
 Золото $1,000 $11,000 0 201Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1794 "Лопата"
 Золото $550 - 0 31Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1787 "Лопата"
 Золото $900 $12,000 4 341Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
Соверен 1820
 Золото $1,700 $32,000 3 808Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой"
 Золото $600 - 0 84Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой"
 Золото $550 - 0 75Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1801 "Герб с подвязкой"
 Золото $930 - 0 148Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/4 гинеи 1762
 Золото $500 - 2 382Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1806 "Второй тип"
 Золото $310 - 0 132Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1784 "Четвертый тип"
 Золото $890 - 0 71Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1804 "Герб с подвязкой"
 Золото $630 - 1 328Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 крона 1820. Гурт "LX"
 Серебро $570 $4,300 1 522Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
6 пенсов 1818
 Серебро $140 - 0 36Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1764 "Второй тип"
 Золото $1,500 $24,000 0 68Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1767 "Третий тип"
 Золото $1,900 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1793 "Лопата"
 Золото $1,500 - 4 292Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 соверена 1817
 Золото $1,100 $13,000 1 490Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1808 "Второй тип"
 Золото $420 - 1 89Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип"
 Золото $690 - 0 38Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1785 "Четвертый тип"
 Золото $1,400 - 2 169Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
Соверен 1819
 Золото $110,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
Соверен 1818
 Золото $7,800 $39,000 1 117Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1795 "Лопата"
 Золото $1,600 - 0 113Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1768 "Второй тип"
 Золото $1,200 - 1 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1811 "Второй тип"
 Золото $3,500 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1769 "Второй тип"
 Золото $1,700 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип"
 Золото $880 - 0 22Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1766 "Третий тип"
 Золото $1,200 - 0 37Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1762 "Первый тип"
 Золото $2,600 $20,000 0 33Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова". Гладкий гурт
 Серебро - $6,700 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1782 "Четвертый тип"
 Золото $920 $32,000 0 57Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1813 "Герб с подвязкой"
 Золото $1,600 $7,300 1 176Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1813 "Второй тип"
 Золото $2,200 $7,400 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1786 "Четвертый тип"
 Золото $870 - 0 70Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1764 "Второй тип"
 Золото $2,000 $11,000 0 59Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1790 "Лопата"
 Золото $810 - 1 148Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1783 "Четвертый тип"
 Золото $1,200 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1813 "Военный"
 Золото $6,300 $29,000 3 249Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 шиллинг 1816. Гладкий гурт
 Серебро $6,700 $3,600 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/3 гинеи 1809 "Второй тип"
 Золото $400 - 0 74Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1775 "Четвертый тип"
 Золото $1,200 - 0 177Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 гинея 1788 "Лопата"
 Золото $960 - 1 275Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип"
 Золото $1,400 - 0 35Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1 шиллинг 1818
 Серебро $440 - 1 56Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип"
 Золото $820 - 0 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1774 "Второй тип"
 Золото $1,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг III
1/2 гинеи 1797 "Лопата"
 Золото $790 - 1 83
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