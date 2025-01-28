flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1761 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1761 Первый тип
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 44
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть