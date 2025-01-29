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1 гинея 1761 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1761 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1761 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1761
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1761 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10218 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе St James’s - October 5, 2021
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1761 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1761 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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