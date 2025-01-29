Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1761 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1761
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1761 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10218 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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