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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 1 гинея Георга III - Великобритания

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1 гинея 1761

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1761 0 44
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1 гинея 1763-1764

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1763 0 321764 0 59
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1 гинея 1765-1773

Третий тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1765 0 261766 0 371767 0 201768 0 421769 0 461770 0 211771 1 431772 0 421773 1 89
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1 гинея 1774-1786

Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1774 0 2011775 0 1771776 0 1941777 1 1711778 0 291779 0 691781 0 351782 0 571783 0 291784 0 711785 2 1691786 0 105
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1 гинея 1787-1799

Лопата
Год Знак Описание Продажи Продажи
1787 4 3411788 1 2751789 0 1111790 1 1481791 1 2321792 0 1001793 4 2921794 0 2491795 0 1131796 0 301797 0 751798 2 5761799 0 62
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1 гинея 1813

Военный
Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 3 249
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