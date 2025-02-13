Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Золотые монеты 1 гинея Георга III - Великобритания
1 гинея 1761Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1761 0 44
1 гинея 1774-1786Четвертый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи1774 0 2011775 0 1771776 0 1941777 1 1711778 0 291779 0 691781 0 351782 0 571783 0 291784 0 711785 2 1691786 0 105
1 гинея 1787-1799Лопата
Год Знак Описание Продажи Продажи1787 4 3411788 1 2751789 0 1111790 1 1481791 1 2321792 0 1001793 4 2921794 0 2491795 0 1131796 0 301797 0 751798 2 5761799 0 62
1 гинея 1813Военный
Год Знак Описание Продажи Продажи1813 3 249
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