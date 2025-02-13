Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1772 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1772
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1772 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 550000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3100 $
Цена в валюте аукциона 3100 USD
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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