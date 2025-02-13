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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1772 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1772 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1772 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1772
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1772 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 550000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3100 $
Цена в валюте аукциона 3100 USD
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 гинея 1772 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1772 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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