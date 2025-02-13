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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1772 Третий тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1772 Второй тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1772
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1772
Средняя цена 120 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1772
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1772
Средняя цена 160 $
Продажи
0 5
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